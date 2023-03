Certaines explications seront volontairement simplifiées pour que cela soit plus facile à comprendre.

Vous avez sans doute (ou pas) remarqué cette phrase au bas de ce blog : « Pour votre confort, ce blog utilise ces technologies avancées : NoJS, NoAds, NoCDN et NoCookie. »

Site statique vs. site dynamique

Revenons un peu en arrière. En 2020, j'ai changé de moteur de CMS (le logiciel qui génère ce blog), pour passer sur un générateur de site statique.

site statique : site dont le contenu est généré une seule fois et mis à disposition directe. Pratique pour un site dont le contenu ne change que très peu. À opposer à site dynamique.

site dynamique : site dont le contenu est créé de manière dynamique, lorsque l'on veut consulter une page. Cela permet de modifier complètement le contenu sans à avoir à recréer toute la page à la main. Pratique pour un site dont le contenu change sans arrêt, comme un journal, ou dont ce qui doit s'afficher sur la page est complètement imprévisible (comme un moteur de recherche ou un site météorologique).

Ces deux approches ont leur avantages et leurs inconvénients.

L'ancien blog utilisait un générateur de site dynamique.

Avantage : possibilité d'éditer ou d'ajouter du contenu depuis n'importe où, possibilité d'ajouter des commentaires (vu la quantité de spam reçu dessus, c'était pas non plus le meilleur truc).

Cependant, un générateur de site dynamique est plus compliqué à faire fonctionner, parce que du code doit être exécuté côté serveur (pour construire la page) avant de le fournir au navigateur web. Un affichage d'une page signifie une génération complète de cette page, et ce, à chaque demande.

Admettons qu'une page d'un site web dynamique ait 1 000 vues dans la journée. Cette page devra être générée 1 000 fois. Systématiquement. À chaque affichage. Pour limiter cela, on peut ajouter un peu plus de complexité pour mettre en cache (générer la page dynamique comme une page statique) et ne mettre à disposition que cette page qui ne sera générée qu'une seule fois dans la journée.

De plus, pour éditer du contenu, il faut ajouter de la gestion de comptes.

Notamment des comptes admin (gestion du site) et rédaction (pour rédiger le contenu).

Comment différencier un compte anonyme d'un compte authentifié ? Il faut que le service sache qui est connecté.

Pour cela, on utilise un cookie (un fichier texte contenant des informations utilisées par le serveur pour déterminer qui est connecté avec quel compte).

Éditer du contenu, c'est bien. Faciliter la rédaction, c'est mieux.

Du coup, on ajoute du code côté navigateur (javascript), qui va alors proposer de voir en temps réel le contenu au cours de sa rédaction, simplifier l'application du texte en gras, en italique, et plus.

Ça devient très vite lourd. Parce qu'il faut :

un logiciel/service pour exécuter du code côté serveur (par exemple PHP) ;

un logiciel/service pour stocker les données (par exemple MariaDB/MySQL) ;

un logiciel/service pour mettre à disposition à un navigateur web les différentes ressources (contenu, images, style, …), par exemple Apache httpd, nginx, lighttpd… ;

un logiciel/service s'exécutant côté navigateur pour pouvoir rédiger du contenu ;

s'assurer que tout fonctionne correctement, sans problème de performances, en appliquant les correctifs de sécurité, et veiller à ce que rien ne tombe en rade lors d'une mise à jour (c'est arrivé à plusieurs reprises).

Pour un site personnel, s'occuper de tous ces problèmes, c'est long et pénible sur la durée.

On peut passer par des plate-formes ou des sites s'occupant de tous ces problèmes, moyennant paiement direct, en euros, dollar, yen… ou en grattant un maximum de données possible (qui est venu, quand, comment, via qui, google ? facebook ?, qu'est-ce qu'il/elle lit, centre d'intérêt ?)

En 2020, je me suis posé ces questions, et j'ai fini par déterminer qu'un site statique serait plus adapté à mes propres besoins au niveau blog.